ГИБДД исполнила угрозу: в Екатеринбурге ограничат автобусный маршрут из-за плохой уборки дороги

Причиной для ограничения стало ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Екатеринбурге после ДТП на Вторчермете ограничат автобусный маршрут, который проходит через улицу Окружную. О корректировке маршрута 12 января 2017 года сообщает областное управление ГИБДД.

Предписание об ограничении было направлено в транспортную компанию после ДТП, которое произошло сегодня в 07.50 в районе улицы Окружной. Водитель машины «Киа-Сид» при движении со стороны ул. Второй Новосибирской сбил пешехода. У пострадавшей женщины диагностированы черепно-мозговая травма и перелом костей таза.

При обследовании места ДТП автоинспекторы нашли снежный накат и валы вдоль бордюрного камня, которые зауживают ширину дороги.

— Сотрудниками Госавтоинспекции в адрес организации, осуществляющей пассажирские перевозки по маршруту, в который входит улица Окружная, направлено предписание об ограничении движения общественного транспорта до устранения недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения, — сообщает областное управление ГИБДД.

Участок в районе улицы Окружной обслуживают автобусы маршрута № 024.