ГИБДД исполнила угрозу: в Екатеринбурге ограничат автобусный маршрут из-за плохой уборки дороги

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
В Екатеринбурге после ДТП на Вторчермете ограничат автобусный маршрут, который проходит через улицу Окружную. О корректировке маршрута 12 января 2017 года сообщает областное управление ГИБДД.
Предписание об ограничении было направлено в транспортную компанию после ДТП, которое произошло сегодня в 07.50 в районе улицы Окружной. Водитель машины «Киа-Сид» при движении со стороны ул. Второй Новосибирской сбил пешехода. У пострадавшей женщины диагностированы черепно-мозговая травма и перелом костей таза.
При обследовании места ДТП автоинспекторы нашли снежный накат и валы вдоль бордюрного камня, которые зауживают ширину дороги.
— Сотрудниками Госавтоинспекции в адрес организации, осуществляющей пассажирские перевозки по маршруту, в который входит улица Окружная, направлено предписание об ограничении движения общественного транспорта до устранения недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения, — сообщает областное управление ГИБДД.
Участок в районе улицы Окружной обслуживают автобусы маршрута № 024.
- 10 января 2016 года ГИБДД пригрозила коммунальным службам перекрыть екатеринбургские улицы, с которых не убран снег.
- В Ревде ГИБДД запретила ездить рейсовым маршрутам автобусов с четверга, 12 января. Причиной этому стала плохая работа коммунальщиков: глубокие колеи, снежные ямы и накаты.