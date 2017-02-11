Мать и дочь из-за глупой ошибки пострадали в аварии в Нижнем Тагиле

Водитель не уступила дорогу встречному автомобилю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

В субботу, 11 февраля, в 18.25 на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле столкнулись «Форд Фокус» и «Ниссан», сообщили в пресс-службе полицейского главка.

За рулем «Форда» находилась 32-летняя женщина, в салоне с ней ехала восьмилетняя девочка. В момент аварии машина двигалась со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Островского. На перекрестке улиц Карла Маркса – Красноармейская при повороте налево «Форд» не уступил дорогу «Ниссану», который ехал по встречке.

В аварии пострадали женщина и девочка из «Форда». Женщина получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, ее дочь – ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.