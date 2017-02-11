Трасса ушла в туман: на автодороге Пермь – Екатеринбург разбились 29 автомобилей

Водители недостаточно снижали скорость.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

В субботу, около 10 часов утра на 29 километре автодороги Пермь – Екатеринбург произошло семь, не зависящих друг от друга аварий, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Травмы в этих авариях получили два человека, пострадали 10 машин.

По предварительным данным, общей причиной аварий стало то, что водители недостаточно снизили скорость в условиях тумана. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства всех аварий.

Тем временем, пермская газета «Звезда» пишет, что в этих авариях столкнулись 29 автомобилей. В их числе – легковушки и большегрузы.