Ночью под Екатеринбургом тягач насмерть сбил мужчину, бредущего по дороге

Водитель не заметил пешехода в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

В ночь на воскресенье, 12 февраля, на 20-м километре дороги Екатеринбург – Косулино тягач «Мерседес Бенц» насмерть сбил 39-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе полицейского главка. Авария произошла в два часа ночи.

По данным ГИБДД, за рулем тягача находился 56-летний мужчина. Он ехал со стороны поселка Косулино в сторону Екатеринбурга. Тягач сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении.

После аварии водитель рассказал, что не заметил пешехода в темноте. На его одежде не было световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.