Ночью под Екатеринбургом тягач насмерть сбил мужчину, бредущего по дороге

Водитель не заметил пешехода в темноте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017
В ночь на воскресенье, 12 февраля, на 20-м километре дороги Екатеринбург – Косулино тягач «Мерседес Бенц» насмерть сбил 39-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе полицейского главка. Авария произошла в два часа ночи.
По данным ГИБДД, за рулем тягача находился 56-летний мужчина. Он ехал со стороны поселка Косулино в сторону Екатеринбурга. Тягач сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении.
После аварии водитель рассказал, что не заметил пешехода в темноте. На его одежде не было световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.
- По факту произошедшего органы внутренних дел проведут расследование. Полицейские выяснят, почему мужчина ночью находился на дороге и в каком он был состоянии.