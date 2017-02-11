В Новоуральске наказали водителя, который хотел откупиться от инспектора ГИБДД

Мужчину ранее лишили прав, но он продолжал ездить за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

Новоуральский городской суд накануне осудил 25-летнего местного жителя, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД, чтобы тот не составлял протокол, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе полицейского главка.

В ноябре 2016 года молодой водитель сел за руль пьяным и вдобавок не пристегнулся ремнем безопасности. В третьем часу ночи его остановил сотрудник ГИБДД. Нетрезвого водителя тут же освидетельствовали. Содержание алкоголя в его крови составило 0,809 мг/л.

Важно, что за месяц до этих событий этого же водителя через суд приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в организме. Более того, его лишили прав на 1,5 года. Штраф водитель так и не оплатил и продолжил ездить без водительских прав.

Пытаясь уйти от наказания, водитель, сидя в служебном автомобиле ДПС, предложил полицейскому взятку в размере 4 050 рублей, чтобы тот не составлял протокол. Деньги он положил на приборную панель. Но вместо того, чтобы взять деньги, инспектор вызвал подкрепление. Водителя арестовали.