На Верх-Исетском бульваре покалечилась пассажирка трамвая, когда тот резко затормозил

Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Во вторник, 11 апреля, примерно в 18.00 напротив дома на Верх-Исетском бульваре, 9, в Екатеринбурге водитель трамвая резко затормозила, чтобы избежать столкновения с «шестеркой». В этот момент трамвай ехал на зеленый сигнал светофора в сторону улицы Мельникова. Одна из пассажирок, 63-летняя женщина, не устояла на ногах и упала. С ушибом ребер ее доставили в ГКБ № 36.

- Стояли скорая и ДПС. Всех пассажиров высадили, движение трамваев в сторону Кирова перекрыли, - рассказал в сообществе «Инцидент/Екатеринбург» один из очевидцев Владислав Постников.