Пожар в Пионерском: в Екатеринбурге владельцы лишились двух своих автомобилей

Причины возгорания пока не известны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 апреля в Пионерском микрорайоне сгорели две иномарки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По сообщению МЧС, сигнал о пожаре поступил на телефон диспетчера в 1.31 ночи.
— В Пионерском микрорайоне во дворе дома на улице Пионеров сгорели две иномарки на площади 8 квадратных метров. Огонь уничтожил автомобили Ford Fiesta и Subaru Impreza. На тушение пожара выезжали 12 огнеборцев на двух машинах. Открытое горение удалось ликвидировать в 1.47, огонь был полностью потушен в 2.17, — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
- Причины возгорания уточняются.
- В ночь с 10 на 11 апреля в Свердловской области сгорело 4 автомобиля: в Серове были повреждены моторный отсек и салоны Lexus LS460 и «Газели», кузов машины ВАЗ-21099. В Верхней Салде огонь уничтожил «двенадцатую».