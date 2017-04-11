В Тавде безработного водителя, любившего прокатиться пьяным, посадили на 10 месяцев

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Тавде осудили водителя Павла Танцюру, которого в очередной раз поймали пьяным за рулем. Об этом НАШЕЙ сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Будучи судимым за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 4 февраля этого года Танцюра вновь попался инспекторам ГИБДД. После проведения освидетельствования у него обнаружили концентрацию спирта в объеме 0,675 мгр на один литр выдыхаемого воздуха.
Выяснилось, что мужчина нигде не работает. 1 октября 2015 года он вышел из тюрьмы, где отбывал заключение за аналогичное преступление.
- Павла Танцюру осудили на 10 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его лишают права управлять автомобилем на 3 года.