В Екатеринбурге 23-летний водитель ВАЗа сбил подростка

У мальчика перелом бедра и сотрясение головного мозга.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В Екатеринбурге на улице Щорса ВАЗ сбил 13-летнего мальчика, сообщили в городском управлении ГИБДД 12 мая.
Водитель ВАЗ-21093 ехал по улице Щорса со стороны Белинского в десятом часу вечера, когда на дорогу неожиданно выбежал 13-летний мальчик - ребенок решил перебежать проезжую часть. По словам 23-летнего водителя, подросток выскочил на дорогу из-за встречной машины.
Молодой человек попытался остановить свой автомобиль, но столкновения избежать не удалось - удар пришелся на левую переднюю часть ВАЗа.
- Пострадавшего подростка доставили в больницу, где у него диагностировали перелом правого бедра и сотрясение головного мозга.