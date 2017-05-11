В Екатеринбурге пьяный водитель без прав устроил ДТП

Автомобилисту грозит уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге на улице Ясной пьяный автомобилист без водительских прав врезался в иномарку, сообщили в городском управлении ГИБДД 12 мая.

Водитель 1988 года рождения двигался на своем «Лифане» по улице Посадской в сторону Московской и врезался в стоящий на светофоре «Сузуки». Прибывшие на место ДТП автоинспекторы выяснили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, кроме этого, в апреле этого года он был лишен водительских прав.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Мужчина во второй раз попался сотрудникам ГИБДД за рулем и в пьяном виде, за что был доставлен в отдел полиции, где в отношении автомобилиста составили материал для возбуждения уголовного дела.

Кроме этого, полицейские составили административный материал за нарушение общественного порядка - мужчина выражался нецензурно в общественном месте.