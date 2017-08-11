Мог отделаться штрафом: буйный водитель из Екатеринбурга получил 12 суток за ругань на улице

Мужчина мог отделаться штрафом, но сам усугубил свое положение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

Остановка по требованию инспектора ГИБДД обернулась для екатеринбуржца арестом на 12 суток. Вечером 11 августа, напротив Таганского ряда был остановлен Volkswagen Jetta за рулем которого был 27-летний мужчина.

Причиной для остановки стал не пристегнутый ремень безопасности, к тому же водитель не уступил дорогу пешеходу на "зебре".

В такой ситуации максимум, что могло ему грозить это два штрафа на общую сумму 2500 рублей.

– Водитель начал громко выражаться нецензурной бранью. Для составления протокола ему было предложено проехать в отдел полиции, на что водитель оказал сопротивление, – сообщили в городском ГИБДД.

В итоге, вечером пятницы суд вынес решение об административном аресте буйного гражданина на 12 суток.

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