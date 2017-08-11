За прошедшие сутки в Екатеринбурге сгорели три машины

Пожарным пришлось тушить "девятку", Land Rover и заброшенную на Уктусе легковушку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

За вечер и ночь прошедшей пятницы в Екатеринбурге сгорели три машины.

Первое возгорание произошло в 20.47 на улице Таганской. Там выгорела припаркованная «девятка». Отечественную легковушку потушили за три минуты.

– Точные причины возгорания автомобиля будут установлены в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. – сообщили в МВД.

Далее в пол первого ночи на Уралмаше загорелся Land Rover. Тушить кроссовер выезжали две пожарные машины, а сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Последей в серии ночных пожаров стала заброшенная на Уктусе легковушка BYD F3. О пожаре сообщили в 04.26, который благополучно потушили.

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