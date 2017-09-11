В Нижнем Тагиле водитель «Газели» насмерть сбил пенсионерку на ходунках

Женщина скончалась в машине скорой помощи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
Вечером 11 сентября, в Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка попала под колеса "Газели", сообщает областное ГИБДД.
Женщину, которая передвигалась на ходунках, водитель сбил на парковке возле дома № 40 по улице Верхняя Черепановых.
– В результате ДТП, женщина от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
За рулем "Газели" находился 50-летний мужчина. Его стаж вождения транспортным средством категории "D" составляет 9 лет.
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Он отказался проходить освидетельствование на опьянение.
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