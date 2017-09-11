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В Свердловской области «девятка» вылетела с трассы: в ДТП пострадали мама с детьми

В Свердловской области "девятка" вылетела с трассы: в ДТП пострадали мама с детьми
16+
Фото: кадр из видео областного УГИБДД
Водитель пожаловался, что у него лопнуло колесо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В понедельник, 11 сентября, на трассе Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда водитель "девятки" не справился с управлением и вылетел с проезжей части. В аварии пострадали мама с двумя детьми, сообщили в областной ГИБДД.
 
ДТП произошло 11 сентября в 13.20 ВАЗ 2109 вылетел с дороги и перевернулся. 

– В салоне ВАЗа на заднем пассажирском сидении в детских удерживающих устройствах находились дети 3 и 8 лет, на переднем сидела супруга водителя, которая была пристегнута ремнем безопасности. После аварии маму и двоих детей скорая доставила в Туринскую больницу. Женщина 1974 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму, травму обеих кистей, рану головы с частичным снятием скальпа, мальчик 3-х лет получил закрытую черепно-мозговую травму, его 8-летняя сестра – также закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лба и таза, – сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

43-летний водитель "девятки" сообщил автоинспекторам, что услышал глухой хлопок, после чего автомобиль вдруг стало заносить влево. Мужчина попытался вывернуть, но было уже поздно: неуправляемую машину снесло в кювет. Вероятно, причиной аварии могла стать лопнувшая покрышка.
  • Водительский стаж мужчины составляет 16 лет. По базам данных ГИБДД установлено, что водитель в 2017 году привлекался 4 раза к административной ответственности.
  • По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

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Марина Подкорытова, 12.09.2017, 08:45
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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