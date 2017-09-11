В Свердловской области за три дня с места аварий сбежали пять водителей

Все они задержаны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Свердловской области с 9 по 12 сентября с места ДТП скрылись пять водителей, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Так, в Екатеринбурге 9 сентября на улице Вильгельма де Геннина водитель "Лады" спровоцировал ДТП с Toyota. В момент столкновения между автомобилями находился пешеход, который получил тяжелые травмы. Водитель ВАЗа с места аварии скрылся, но вскоре был задержан и арестован на пять суток.

В ночь на 12 сентября на улице Удельной мужчина на Daewoo Nexia врезался в дерево и сбежал, оставив в салоне двух пострадавших пассажиров. В тот же день водителя задержали, при этом оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. За оставление места ДТП мужчину лишили водительских прав на 1,3 года.

В Сухом Логу 10 сентября автоинспекторы заметили лежащего на дороге мужчину. Рядом стоял ВАЗ, водитель которого объяснил, что, проезжая мимо, увидел лежащего на проезжей части дороги человека и решил остановиться. Пострадавшего госпитализировали.