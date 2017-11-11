В Екатеринбурге в аварии на Куйбышева погиб 30-летний водитель Toyota: подробности и кадры с места аварии

Мужчина протаранил три автомобиля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

В ДТП на Куйбышева вечером в субботу, 11 ноября, в ДТП погиб 30-летний водитель Toyota. Он протаранил три автомобиля, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла в 21.10 около дома на Куйбышева, 57.

– Водитель автомобиля Toyota, со стажем вождения 11 лет, ехал по Куйбышева со стороны переулка Университетский в сторону 8 Марта и не справился с управлением. Сначала он въехал в припаркованный Chevrolet, затем в попутный Mercedes, а после этого врезался в BMW на встречной полосе, – рассказали в ГИБДД.

Как отметили очевидцы, изначально мужчина был жив, но скончался в автомобиле реанимации от травм. Больше никто не пострадал. Также по сообщениям свидетелей ДТП, погибший водитель Toyota был пьян, но в ГИБДД такой информации не предоставили.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: "Инцидент Екатеринбург", отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу