На ЕКАД автобус с пассажирами протаранил легковушку, водитель серьезно пострадал

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
В Екатеринбурге вечером 12 января при выезде на ЕКАД автобус не пропустил «Хендэ Солярис» и врезался в него. В ДТП пострадали два человека. Особенно серьезные травмы получил водитель иномарки, его госпитализировали с переломами.
Как уточнили в городской ГИБДД, авария произошла 12 января 2017 года в 19.50 на 69-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги.
— 51-летний водитель автобуса «ПАЗ», стаж вождения которого составляет 41 год, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис». Иномарка ехала по улице Евгения Савкова со стороны Суходольской в сторону Лесного кладбища. Автобус смял легковушку настолько, что в ней зажало молодого водителя, — рассказали подробности в полиции Екатеринбурга.
В аварии серьезные травмы получил 29-летний водитель «Соляриса». С предварительным диагнозом «открытый перелом правого надколенника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей грудной клетки» его на скорой увезли в ГКБ № 36. Также удар по лицу и голове получил 50-летний пассажир автобуса, его для оказания помощи доставили в ГКБ № 23.
- По обстоятельствам аварии будет проведено дознание.
- В ГИБДД напоминают, что надо быть предельно внимательными на дороге, особенно зимой: выбирать скорость с учетом дорожных условий, видимости, обзорности и технического состояния транспортных средств. Не проводить опасных маневров на скользкой дороге, соблюдать ПДД и безопасную дистанцию.
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