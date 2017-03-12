На трассе под Нижним Тагилом пассажирский автобус врезался в легковушку, есть пострадавшие

У обоих водителей серьезные травмы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
Под Нижним Тагилом днем в воскресенье, 12 марта, пассажирский автобус протаранил легковушку. В аварии пострадали водители, они оба попали в больницу, написало АН «Между строк».
Как уточнили в ГИБДД, столкновение произошло вчера около 14.40 на 18-м километре трассы Нижний Тагил – Усть-Утка. Около поселка Черноисточинск микроавтобуса Mercedes Benz врезался в ВАЗ-2112.
— По предварительным данным, водитель маршрутки при развороте не убедился в безопасности и допустил столкновение с легковушкой, следовавшей в попутном направлении в сторону Нижнего Тагила, — сообщили в полиции.
- В результате аварии пострадали водители транспортных средств: с многочисленными травмами их доставили в ЦГБ № 2 в Нижний Тагил. Данных о пострадавших пассажирах нет.
- Под Нижним Тагилом на трассе 10 марта 99-я столкнулась с грузовиком, есть пострадавшиею