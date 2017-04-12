В Екатеринбурге «Лексус» с беременной женщиной и ребенком в салоне снес забор и врезался в три иномарки

Иномарка протаранила три припаркованных автомобиля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
В Екатеринбурге поздно вечером 12 апреля на улице Мехренцева «Лексус» устроил тройную аварию и снес дорожное ограждение, сообщают в соцсетях очевидцы.
Водитель черного «Лексуса» не справился с управлением по пути в сторону улицы Вильгельма де Геннина, автомобиль снес дорожное ограждение и врезался в три припаркованных машины - «Ауди», «Фольксваген» и «Дэу Нексию». По словам очевидцев ДТП, в «Лексусе» кроме водителя находились беременная женщина и ребенок на вид 7-10 лет.
- «Лексус» летел со стороны Амундсена, в сторону де Генина и первоначально зацепил разделительный бордюр и уже от него его отфутболило на другую сторону метров 70, наверное, обе проезжие части усыпаны запчастями, - рассказал очевидец Иван Буткинец.
- Проезжали по встречке в этот момент... Чудом спаслись.. Машину резко понесло в отбойник и после разбиения в хлам, колесо, отлетевшее от машины, гнало по дороге. Метрах в 10 пролетело от нас, - сообщил Андрей Белых.
На место аварии выезжали врачи скорой помощи, пассажиров «Лексуса» увезли в больницу на реанимобиле.
- Очевидцы также сообщили, что у «Лексуса» были затонированы окна, в том числе лобовое стекло, что могло ухудшить видимость в вечернее время.