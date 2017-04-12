В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал с места ДТП

Полиция разыскивает очевидцев аварии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
В Екатеринбурге около половины шестого вечера 13 апреля на улице Щербакова иномарка сбила 13-летнего ребенка, сообщили в управлении ГИБДД.
Водитель неустановленной машины сбил 13-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора напротив дома № 41 по улице Щербакова. По словам очевидцев, ребенка сбил черный «Ниссан Кашкай», который двигался со стороны Химмаша в сторону центра Екатеринбурга.
После ДТП водитель иномарки скрылся, сейчас полицейские пытаются разыскать его. Авария оставила след на машине - по словам очевидцев, у иномарки сломано левое боковое зеркало. Пострадавшего подростка доставили в больницу с подозрением на перелом левого бедра.
- Полицейские просят очевидцев аварии откликнуться и помочь разыскать водителя иномарки, позвонив в госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 6869555, 02 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: улица Степана Разина, 20, кабинет 115, 215. Конфиденциальность гарантируется.