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В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал с места ДТП

В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал с места ДТП
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу. Место аварии
Полиция разыскивает очевидцев аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге около половины шестого вечера 13 апреля на улице Щербакова иномарка сбила 13-летнего ребенка, сообщили в управлении ГИБДД. 
 
Водитель неустановленной машины сбил 13-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора напротив дома № 41 по улице Щербакова. По словам очевидцев, ребенка сбил черный «Ниссан Кашкай», который двигался со стороны Химмаша в сторону центра Екатеринбурга.
 
в екатеринбурге на щербакова иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал
 
После ДТП водитель иномарки скрылся, сейчас полицейские пытаются разыскать его. Авария оставила след на машине - по словам очевидцев, у иномарки сломано левое боковое зеркало. Пострадавшего подростка доставили в больницу с подозрением на перелом левого бедра. 
 
  • Полицейские просят очевидцев аварии откликнуться и помочь разыскать водителя иномарки, позвонив в госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 6869555, 02 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: улица Степана Разина, 20, кабинет 115, 215. Конфиденциальность гарантируется.
Маша Шмурыгина, 13.04.2017, 20:56
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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