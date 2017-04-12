Наряд полиции во дворе на Уралмаше увидел горящую «шестерку»: владелица подозревает, что это был поджог

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше в ночь на 13 апреля сгорела «шестерка». Также огонь повредил стоящий рядом Nissan Qashqai, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о пожаре около дома на Ильича, 28 поступил 13 апреля в 00.49.