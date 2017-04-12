Наряд полиции во дворе на Уралмаше увидел горящую «шестерку»: владелица подозревает, что это был поджог

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
— Когда на место приехали пожарные, оказалось, что на площади 3 квадратных метров огнем поврежден салон автомобиля ВАЗ 2106, а также кузов стоящего рядом Nissan Qashqai. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. В 00.54 огонь был локализован, пожар потушен в 01.01, — уточнили в МЧС.
— До этого момента ни от МЧС, ни от граждан сообщений по поводу возгорания в полицию не поступало. Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа осмотрела поврежденный автомобиль. Были организованы все необходимые меропрития для установления причин и обстоятельств происшествия. Владелица машины пояснила, что транспортным средством не пользуется примерно год, оно хранилось около дома. Заявление по поводу возгорания женщина пока не подала, — уточнили в полиции.
- Все материалы проверки по данному факту направлены в пожарную часть для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.