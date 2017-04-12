В Нижнем Тагиле маршрутка сбила двухлетнего мальчика: он вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу

У ребенка травма головы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Вечером в среду, 12 апреля, в Нижнем Тагиле маршрутное такси сбило 2-летнего мальчика прямо на пешеходном переходе, написано АН «Между строк».



ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе около школы № 30 на улице Верхняя Черепанова.

34-летний водитель за рулем пассажирской «Газели» двигался в сторону Серебрянского тракта. Прямо ему под колеса на красный сигнал светофора на дорогу выбежал мальчик. В результате наезда ребенок получил травму головы, госпитализация не потребовалась.