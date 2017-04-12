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В Нижнем Тагиле маршрутка сбила двухлетнего мальчика: он вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу

В Нижнем Тагиле маршрутка сбила двухлетнего мальчика: он вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу
16+
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
У ребенка травма головы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Вечером в среду, 12 апреля, в Нижнем Тагиле маршрутное такси сбило 2-летнего мальчика прямо на пешеходном переходе, написано АН «Между строк».

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе около школы № 30 на улице Верхняя Черепанова.
 
34-летний водитель за рулем пассажирской «Газели» двигался в сторону Серебрянского тракта. Прямо ему под колеса на красный сигнал светофора на дорогу выбежал мальчик. В результате наезда ребенок получил травму головы, госпитализация не потребовалась.

— Ребенок находился у пешеходного перехода с двумя родителями. Мама подняла его, чтобы он нажал на кнопку светофора. Когда она его отпустила с рук, мальчик вырвался и побежал через дорогу, — рассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

Марина Подкорытова, 13.04.2017, 11:55
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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