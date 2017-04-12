В Пышме водитель на ВАЗе сбил ребенка: девочка решила перебежать дорогу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В среду, 12 апреля, в Пышме «семерка» сбила девятилетнюю девочку. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло вчера в 19.25. Водитель автомобиля ВАЗ 2107, 66-летний мужчина, стаж вождения с 1973 года ехал по Гоголя со стороны Красноармейской в направлении Некрасова. Возле дома на Гоголя, 29 он наехал на ребенка, перебегавшего проезжую часть вблизи движущегося автомобиля в неположенном месте.