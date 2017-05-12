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На трассе в сторону Екатеринбурга столкнулись автобусы с почти двумя сотнями гастарбайтеров

На трассе в сторону Екатеринбурга столкнулись автобусы с почти двумя сотнями гастарбайтеров
16+
Фото: bibisochi.ru
Несколько человек получили травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

Три автобуса с гражданами ближнего зарубежья попали в ДТП на трассе, направляясь в в Екатеринбург, написал 12 мая Ura.ru. Авария произошла на территории Курганской области.
 
Автобусы ехали один за другим и везли рабочих из Казахстана, Таджикистана и из Пермского края в Екатеринбург. Всего в трех транспортных средствах находились около 160 человек.

— Когда автобусы проезжали Катайский район, на одном из участков новой строящейся трассы перед ними на светофоре резко затормозила легковой автомобиль. Два автобуса успели остановиться, а третий врезался во впереди идущий, и таким образом все три автобуса устроили «паровозик», — рассказали в правоохранительных органах. 

  • Трое пассажиров получили травмы, но после осмотра врачей от госпитализации отказались. В ближайшее время автобусы с рабочими поедут далее в пункт назначения.
Марина Подкорытова, 13.05.2017, 12:25
Тэги: ДТП, Авто, Здоровье
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