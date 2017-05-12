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Газелист не пропустил пенсионерку на Уралмаше и сбил ее на пешеходном переходе
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Газелист не пропустил пенсионерку на Уралмаше и сбил ее на пешеходном переходе

Газелист не пропустил пенсионерку на Уралмаше и сбил ее на пешеходном переходе
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Женщину госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше в пятницу, 12 мая, водитель ГАЗели сбил пенсионерку, у нее перелом ноги, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
 
Авария произошла днем на улице Уральских Рабочих. 
 
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель ехал по улице Уральских Рабочих со стороны Ильича. При повороте налево на улицу Стахановскую на регулируемом перекрестке, оборудованном дорожными знаками "Пешеходный переход", он наехал на женщину. 62-летняя женщина переходила дорогу.
 
  • У пенсионерки от удара перелом левой голени, ее госпитализировали в 23-ю городскую больницу.
  • По данным ГИБДД, водителю 27 лет, водительский стаж составляет пять.
Марина Подкорытова, 13.05.2017, 10:31
Тэги: ДТП, Авто
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