«Поджигатель попал на записи камер видеонаблюдения»: ночью в Екатеринбурге в одном дворе сгорели четыре автомобиля

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
– На площади 8 квадратных метров полностью сгорели автомобиль Skoda и Kia Rio, у ВАЗ-2115 и "ИЖ Ода" повреждены кузовы. В тушении пожара были задействованы " единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут, пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.
– Также задело немного и бампер стоящей напротив Kia Rio. Полицейские просмотрели камеры с соседнего дома и увидели, что это был умышленный поджог. Поджигатель облил раствором автомобиль, поджег и убежал, – сообщили в соцсетях.
– Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 4 ночью в 00.45. По факту возгорания автомобилей на Решетникова сотрудниками полиции проводится проверка. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
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