«Поджигатель попал на записи камер видеонаблюдения»: ночью в Екатеринбурге в одном дворе сгорели четыре автомобиля

Местные жители уверены, что это был поджог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В Екатеринбурге во дворе дома на Решетникова в ночь на 13 сентября сгорели несколько автомобилей. Как рассказали очевидцы, первая машина загорелась около часа ночи, а от нее воспламенились и остальные. На месте ЧП видели мужчину, который поджег машину.

Сигнал о возгорании на Решетникова, 1 поступил в 00.40. – На площади 8 квадратных метров полностью сгорели автомобиль Skoda и Kia Rio, у ВАЗ-2115 и "ИЖ Ода" повреждены кузовы. В тушении пожара были задействованы " единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут, пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

Как написали в сообществе ВКонтакте "Инцидент/Екатеринбург" очевидцы, сначала загорелась Skoda, от нее пламя перекинулось на стоящый рядом ВАЗ-2115 и еще один заброшенный "Ода Москвич".

– Также задело немного и бампер стоящей напротив Kia Rio. Полицейские просмотрели камеры с соседнего дома и увидели, что это был умышленный поджог. Поджигатель облил раствором автомобиль, поджег и убежал, – сообщили в соцсетях.

В полиции подтвердили, что выезжали на место ЧП.

– Сообщение об инциден­те поступило в отдел полиции № 4 ночью в 00.45. По факту возго­рания автомобилей на Решетникова сотрудн­иками полиции провод­ится проверка. По ук­азанному адресу выез­жала следственно-опе­ративная группа, про­веден осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видео­наблюдения. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

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