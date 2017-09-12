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Убирают «лужи» под камнями и делают велопарковки: что происходит на площади 1905 года

Убирают "лужи" под камнями и делают велопарковки: что происходит на площади 1905 года
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Фото: Игорь ТРУШ/"Наша Газета"
НАША пообщалась с заказчиками ремонта в центре Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Уже несколько недель в самом сердце Екатеринбурга, на площади 1905 года, кипят ремонтные работы. Но многих горожан удивляет то, что там происходит.  Мол, строители поднимают старую брусчатку и зачем-то кладут ее обратно. Корреспондент НАШЕЙ разобрался, что конкретно делают рабочие в центре уральской столицы, и пообщался с представителем городской мэрии, которая заказала этот ремонт.

Брусчатка страдает в майские праздники

Первое, что подчеркнул зампредседателя комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Виктор Юровицкий, работы идут не только на площади 1905 года, а на всем участке проспекта Ленина от улицы 8 марта и до Московской.

– Мы ремонтируем проезжую часть, тротуары, светофоры, сеть освещения; устанавливаем современные скамейки, велопарковки, урны и информационные стенды; планируем высадить новые деревья. А на площади 1905 года мы действительно перекладываем гранитную брусчатку, – объяснил Юровицкий.

Последний раз аналогичные работы проводились почти 10 лет назад – в 2008 году. Сейчас рабочие поднимают брусчатку, выравнивают под ней основание, усиливая его геосеткой (она равномерно распределяет нагрузку на камни), сверху укладывают цементно-песчаную смесь, а потом возвращают камни на место.

– Эти работы позволяют убрать водостои (проще говоря, лужи, – прим.авт.), которые образуются под камнями, а также отремонтировать брусчатку от повреждений, полученных от прохождения тяжелой техники – например, во время традиционного парада в День победы. После этого площадь становится ровнее, но тут надо понимать, что брусчатка никогда не станет такой же комфортной, как асфальт. Но это историческое покрытие площади 1905 года, визитная карточка нашего города – мы обязаны ее сохранить, – подчеркнул чиновник администрации.

Асфальт в Екатеринбурге перегружен

На остальной части проспекта Ленина рабочие заняты заменой асфальта, которая не проводилась с 2012 года. И хотя гарантийный срок в 4 года превышен не сильно, асфальт на центральной улице Екатеринбурга далеко не в лучшем состоянии.

– Дело в том, что нагрузка на дороги в нашем городе ненормативная – 7000 машин в сутки. При таких показателях ремонт должен вестись раз в два года, а мы этот график даже близко не выдерживаем, – добавил Виктор Юровицкий.

Работы идут даже по ночам

На все работы на проспекте Ленина потратят 180 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на замену 8 тысяч квадратных метров брусчатки и 11 тысяч квадратных метров асфальта. Чтобы уложится в срок, каждый день, в том числе в выходные, на центральной улице Екатеринбурга трудятся 70 человек, а работы по асфальтированию не прекращаются даже ночью.

Ремонт проезжей части и тротуаров планируются завершить к началу октября, еще несколько недель будет идти благоустройство участка – высадка деревьев, установка скамеек и урн. 

Игорь Труш, 13.09.2017, 19:32
Тэги: Дороги
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