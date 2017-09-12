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В Екатеринбурге Ford Focus сбил школьника

В Екатеринбурге Ford Focus сбил школьника
16+
Фото: ГИБДД Свердловской области
Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Днем 12 сентября в Екатеринбурге 9-летний школьник попал под колеса автомобиля Ford Focus. Водитель двигался со стороны улицы Билимбаевская в сторону Ангарской по левому ряду, а в это время ребенок переходил проезжу часть в неположенном месте.

– Водитель пояснил, что  во встречном направлении перед светофором была заторовая ситуация, мальчик выбежал из-за стоящей "Газели", – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

К счастью, скорость машины в пробке была не высокой и ребенок был сбит по касательной. С ушибами его госпитализировали в больницу. Стоит добавить, что в 60 метрах от места ДТП находится пешеходный переход.

  • В ГИБДД отмечают, что с начала 2017 года в городе произошло 42 ДТП в которых пострадали дети до 16 лет.
  • При этом 14 аварий произошло по вине самих несовершеннолетних.

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Олег Галимов, 13.09.2017, 08:17
Тэги: ДТП, Новости дня, Дети
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