В Екатеринбурге на месяц перекрыли движение по одной стороне улицы Белореченской

Сетевики планируют закончить работы к 15 октября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
ООО "Строительная компания "Строй-Проект" закрыло движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Белореченской от Шаумяна до Посадской, сообщает городская мэрия.
На этом участке дороги пройдут работы по демонтажу неэксплуатируемой теплотрассы. Перекрытие продлится до 15 октября.
- Напомним, с 12 по 15 сентября газовики закрыли движение на улице Кировградской в районе дома № 55б.
- С 19 по 22 сентября пройдут работы на улице Народного Фронта в районе дома № 83, а с 26 по 29 число – напротив дома № 53.
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