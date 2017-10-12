Водитель погиб: на свердловской трассе перевернулась «Волга»

Автомобиль вылетел с дороги на повороте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Свердловской области на трассе под Ивделем погиб водитель "Волги".

По данным ГИБДД, авария произошла 12 октября на 2 километре технологической дороги Ивдель - Ивдельское ЛПУ МГ. Водитель "Волги" не справился с управлением на повороте, автомобиль врезался в металлическое ограждение, съехал с проезжей части и опрокинулся, встав на крышу.

39-летний водитель погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские. Известно, что водительский стаж мужчины составлял 18 лет.