В Екатеринбурге поймали 53 водителей, которые скрылись с места ДТП

Более 30 из них лишились прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

С начала 2017 года в Свердловской области поймали 53 водителей, которые скрывались с мест ДТП.

По сообщению городского ГИБДД, в авариях, которые были спровоцированы беглецами, погибло 4 человека, 73 пострадали, в том числе и 9 детей.

– Решением суда оштрафовано 7 человек, 31 водитель лишен прав, 7 арестованы на различные сроки, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Отмечается, что скрыться с места аварии бесследно практически невозможно. На месте происшествия остаются следы торможения, детали и осколки протектора торможения, следы краски.

Эксперт установит марку, модель, цвет автомобиля, а многочисленные камеры видеонаблюдения позволят определить машину, которая проезжала в конкретное время по участку дороги, где произошло ДТП.

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