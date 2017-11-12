На улице Тверитина в Екатеринбурге запретят парковку

На участке будут работать эвакуаторы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

С начала декабря в Екатеринбурге запретят парковку на улице Тверитина. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Речь идет об участке от дома № 12а по улице Чапаева.

– Запрет вводится в связи со сложностью проезда. На данном участке улицы будут установлены знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор", – отметили в администрации Екатеринбурга.

На прошлой неделе парковку также запретили возле Уралтрансмаша.

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