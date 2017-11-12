Суд из-за выделенных полос между мэрией Екатеринбурга и ГИБДД состоится в четверг

Дорожная полиция будет доказывать, что на улицах стало больше аварий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В ближайший четверг, 16 ноября, состоится суд между мэрией Екатеринбурга и ГИБДД Свердловской области по выделенным полосам. Об этом сообщается на сайте дорожной полиции.

Напомним, ГИБДД посчитала незаконным введение этой разметки на участке Малышева от Вишневой до Гагарина, а также на Малышева до Народной Воли.

– В качестве доказательства используют и анализ аварийности на перекрестке Малышева – Гагарина, где с августа отмечен рост на 300% ДТП с материальным ущербом, – отметили в ГИБДД.

НАША подробно разбиралась в споре мэрии и дорожной полиции.

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