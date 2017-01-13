Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле

Мужчина скончался на месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017
В Нижнем Тагиле в ночь на 14 января ВАЗ насмерть сбил пешехода, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Трагедия произошла на улице Космонавтов. 24-летний водитель отечественной легковушки сбил мужчину напротив дома № 24 около двух часов ночи, когда пешеход переходил проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте.
На вид мужчине было около 50 лет, его личность устанавливают полицейские. В ГИБДД отметили, что на улице в момент ДТП было темно, уличное освещение отсутствовало, а на пешеходе не было светоотражающих элементов.
- Вечером 12 января на ЕКАД автобус не пропустил на трассе иномарку и врезался в нее. В результате аварии пострадали два человека, тяжелые травмы получил водитель легковушки - его госпитализировали с переломами.