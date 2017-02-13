На ВИЗе утром «Тойота» сбила мужчину, стоявшего возле своей машины

Его доставили в больницу с травмой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017
Сегодня, 14 февраля, около 9 часов утра на улице Металлургов в Екатеринбурге «Тойота» сбила 60-летнего мужчину. В момент аварии он стоял возле своей машины.
За рулем «Тойоты» находился 45-летний мужчина. Он двигался на своем автомобиле по дороге на Металлургов. Об этом НАШЕЙ сообщили в отделе пропаганды свердловской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пешеход получил закрытый перелом правого бедра. С травмой его доставили в больницу.
- Более подробные обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. По обстоятельствам ДТП проведут дознание.
- Ранее об этой аварии сообщили пользователи соцсетей. Очевидцы были уверены, что пострадавший мужчина погиб на месте аварии.