Несколько машин попали в массовое ДТП на Кольцовском тракте

На месте аварии находятся полицейские и врачи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте неподалеку от въезда в город утром 14 марта столкнулось несколько машин, сообщили НАШЕЙ очевидцы.
Судя по видео с места серьезного ДТП, в аварию попали 5-6 автомобилей. Они столкнулись «паровозиком», причем, судя по степени повреждения машин, удар был сильным. Возле автомобилей стоит карета скорой помощи.
В управлении ГИБДД по Екатеринбургу НАШЕЙ сообщили, что в данный момент на месте ДТП находятся полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии.
- 10 марта на Бебелевском мосту в Екатеринбурге автоледи устроила массовую аварию - женщина за рулем «Мазды» не справилась с управлением и врезалась в БМВ, после чего столкнулась с «Хендэ». В аварии пострадала ее виновница - женщину госпитализировали.
- 7 марта в столкновении трех автомобилей на ЕКАД погибли два пассажира, еще пять человек пострадали.