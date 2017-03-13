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В центре Екатеринбурга иномарка сбила женщину на тротуаре

В центре Екатеринбурга иномарка сбила женщину на тротуаре
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
ГИБДД ищет очевидцев аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Большакова и Чапаева «Форд» сбил женщину, сообщили городском управлении ГИБДД сегодня, 14 марта. 
 
ДТП произошло 11 февраля в 22.15 часов на пересечении улиц Большакова и Чапаева. Мужчина за рулем автомобиля «Форд Фьюжен» ехал со стороны улицы Декабристов в сторону Большакова, не справился с управлением и выскочил на тротуар, где находилась женщина. Избежать столкновения не удалось, в результате пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
 
Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии и просят очевидцев обращаться в ГИБДД по телефонам 8(908)910-84-74 или в отдел дознания по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 119, кабинет 102. Конфиденциальность гарантируется.
  • 1 1 марта на улице Трактовой в Екатеринбурге ВАЗ сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
  • 7 марта на улице Заводской «Дэу Нексия» сбила 71-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть. Водитель не заметил женщину, в результате она получила травму головы и перелом носа.

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Маша Шмурыгина, 14.03.2017, 15:29
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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