В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и грудной ребенок

Пострадавших госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В Екатеринбурге в столкновении пяти автомобилей на Кольцовском тракте пострадали женщина и девятимесячный ребенок, сообщили в городском управлении ГИБДД 14 марта.
Авария произошла в восемь утра на первом километре трассы Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Пенсионер за рулем «Рено Логан» врезался в «Хендэ», который ехал впереди по Новокольцовскому тракту со стороны аэропорта. «Хендэ», в свою очередь, столкнулся с «Хондой», затем по цепной реакции «Хонда» врезалась в «ЗАЗ Шанс» и «Киа Рио».
В результате ДТП пострадали два пассажира «Рено» – десятимесячный ребенок, который находился на заднем сиденье в сумке-переноске, и пассажирка, сидевшая рядом, – женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Малыша доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.
- По словам водителя «Рено», он отвлекся направо, когда перестраивался на другую полосу, поэтому не заметил, что автомобили, которые двигались впереди, резко затормозили.
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