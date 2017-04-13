Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП

Полиция просит откликнуться очевидцев трагедии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

На съезде с Екатеринбургской кольцевой автодороги в сторону Верхней Пышмы автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, сообщили в ГИБДД 14 апреля.

По предварительным данным, погибли 20-летние парень и девушка. Один автомобиль сбил молодых людей, а второй, следовавший позади, проехал по ним. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Водитель автомобиля, сбившего пару, скрылся с места происшествия, сейчас правоохранительные органы разыскивают его. Уже установлен госномер машины, полицейские просят очевидцев помочь в расследовании аварии.