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Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП

Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
Полиция просит откликнуться очевидцев трагедии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

На съезде с Екатеринбургской кольцевой автодороги в сторону Верхней Пышмы автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, сообщили в ГИБДД 14 апреля.
 
По предварительным данным, погибли 20-летние парень и девушка. Один автомобиль сбил молодых людей, а второй, следовавший позади, проехал по ним. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. 
 
Водитель автомобиля, сбившего пару, скрылся с места происшествия, сейчас правоохранительные органы разыскивают его. Уже установлен госномер машины, полицейские просят очевидцев помочь в расследовании аварии.
  • Сообщить информацию о смертельном ДТП можно по телефону дежурной части УГИБДД (343) 269-77-00 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
  • Вечером 13 апреля на улице Щербакова в Екатеринбурге водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Водитель с места аварии сбежал, подростка госпитализировали с подозрением на перелом бедра.
Маша Шмурыгина, 14.04.2017, 08:50
Тэги: ДТП, Дороги
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