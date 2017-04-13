В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай

Транспорт встал в обе стороны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В Екатеринбурге утром 14 апреля на улице Белореченской автомобиль юридической компании «Дозор» врезался в трамвай, сообщили НАШЕЙ очевидцы. О пострадавших пока информации нет.
- Наряд выехал на место аварии, автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, - сообщили НАШЕЙ в госавтоинспекции.
- Судя по рекламе, размещенной на заднем стекле автомобиля, машина принадлежит екатеринбургской юридической компании «Дозор», которая специализируется на разрешении страховых споров.
- За новость об этом ДТП Юлия Коптева получает 400 рублей.