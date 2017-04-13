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В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай

В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай
16+
Фото: Юлия Коптева
Транспорт встал в обе стороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге утром 14 апреля на улице Белореченской автомобиль юридической компании «Дозор» врезался в трамвай, сообщили НАШЕЙ очевидцы. О пострадавших пока информации нет.

- Наряд выехал на место аварии, автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, - сообщили НАШЕЙ в госавтоинспекции.

  • Судя по рекламе, размещенной на заднем стекле автомобиля, машина принадлежит екатеринбургской юридической компании «Дозор», которая специализируется на разрешении страховых споров.
  • За новость об этом ДТП Юлия Коптева получает 400 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.04.2017, 09:51
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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АНДРЮХА14 апреля 2017, 10:35
ТАКАЯ ВОТ ИРОНИЯ СУДЬБЫ :-D:-D
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