Подростка сбила пенсионерка: в Екатеринбурге задержали водителя, сбежавшего с места ДТП на Щербакова

Суд вынес женщине приговор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В Екатеринбурге задержали женщину, которая была за рулем «Ниссана», который сбил 13-летнего подростка на улице Щербакова, сообщили в областном управлении ГИБДД 14 апреля.
Очевидцы ДТП сообщили полицейским цифровую часть госномера машины, сбившей ребенка вечером 13 апреля, а также то, что за рулем иномарки была женщина. На месте аварии полицейские нашли осколки зеркала иномарки. Розыск водителя и автомобиля был организован немедленно, и уже к вечеру полицейские задержали 57-летнюю женщину.
Пенсионерка рассказала, что она действительно проезжала по улице Щербакова около 17.00 в четверг, однако свою вину в ДТП с подростком женщина не признала. Зеркало «Ниссана», по ее словам, сломалось во время аварии с другим автомобилем.
- Автоинспекторы выяснили, что пенсионерка в конце 2016 года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. При этом оба штрафа в установленный срок она не оплатила.
- В отношении задержанной составили административный протокол за оставление места ДТП и за неуплату штрафов. Суд приговорил женщину к лишению водительских прав на срок 1 год и 2 месяца.