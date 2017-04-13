За ночь в Екатеринбурге сгорели три ВАЗа и «Газель»

Еще одна машина сгорела утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге в ночь на 14 апреля сгорели четыре автомобиля - три легковушки и «Газель», сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На Белинского и Авиационной сгорели «Газель» и «четверка»

Первой сгорела «Газель»: пожар начался в первом часу ночи на улице Авиационной. На место возгорания выезжали четверо пожарных и две спецмашины, площадь пожара составила два квадратных метра. «Газель» полностью потушили к часу ночи.

Второй пожар произошел спустя час на улице Белинского, где в 1.20 загорелась «четверка». На этот раз возгорание площадью 1 квадратный метр потушили до приезда спасателей.

На Патриса Лумумбы и на Бакинских Комиссаров сгорели «восьмерка» и «Лада Гранта»

В три часа ночи на улице Патриса Лумумбы загорелся ВАЗ-2108. Тушить пожар площадью 5 квадратных метров выезжали шесть спасателей и две единицы техники. С огнем удалось справиться всего за три минуты.

Спустя 10 минут поступило еще одно сообщение о пожаре: на улице Бакинских Комиссаров на площади два квадратных метра горела «Лада Приора». На этот раз на место ЧП прибыли 11 пожарных, тушение огня продолжалось до четырех часов утра.