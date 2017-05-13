На Тюменском тракте «Лада» лоб в лоб столкнулась с грузовиком

Легковушка после удара уменьшилась вдвое.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017
На Тюменском тракте 13 мая 2017 года произошло лобовое столкновение грузовика «Рено» и автомобиля «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
По данным автоинспекторов, авария произошла около 08.00 на 54 километре трассы. Водитель «Лады» ехал в сторону Тюмени и выехал на встречную полосу.
В результате лобового столкновения легковушку сильно смяло впереди. 27-летний водитель «Лады» погиб.
- В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится проверка.
- Инспекторы ГИБДД устанавливают более подробные и точные обстоятельства аварии.