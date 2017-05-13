В Екатеринбурге водители заметили машину, которой управлял двухлетний ребенок

Автоинспекторы нашли маленького водителя и выяснили, как он оказался за рулем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017
В Екатеринбурге автоинспекторы нашли водителя, который посадил за руль автомобиля Honda Fit двухлетнего ребенка, сообщает 14 мая 2017 года портал 66.ru.
Машину с маленьким водителем заметила автоледи на перекрестке улиц Расточной и Билимбаевской. Ребенок сидел у водителя на коленях и «помогал» ему рулить.
О необычном способе управления автомобилем водители сообщили в ГИБДД. Вскоре машину задержал экипаж ДПС.
- Водителя Honda Fit в итоге оштрафовали на 3 тысячи рублей.