Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

Грузовик вытолкнул Mercedes под автобус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

На Тюменском тракте грузовик врезался в Mercedes и вытолкнул его на встречную полосу, где иномарка врезалась в автобус "Баргузин".

Водитель грузового Hyundai врезался в стоящий Mercedes на 275 километре Тюменского тракта. От удара легковушка выехала на встречную полосу, по которой двигался автобус "Баргузин". В массовой аварии серьезно пострадали водитель и два пассажира Mercedes, в том числе 12-летний ребенок, сообщили в областном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на ремонтируемом участке трассы, где транспорт со встречных полос проезжает по очереди. Mercedes был последним в очереди машин.