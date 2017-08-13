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Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Грузовик вытолкнул Mercedes под автобус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

На Тюменском тракте грузовик врезался в Mercedes и вытолкнул его на встречную полосу, где иномарка врезалась в автобус "Баргузин".
 
Водитель грузового Hyundai врезался в стоящий Mercedes на 275 километре Тюменского тракта. От удара легковушка выехала на встречную полосу, по которой двигался автобус "Баргузин". В массовой аварии серьезно пострадали водитель и два пассажира Mercedes, в том числе 12-летний ребенок, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
 
ДТП произошло на ремонтируемом участке трассы, где транспорт со встречных полос проезжает по очереди. Mercedes был последним в очереди машин.
  • Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Маша Шмурыгина, 14.08.2017, 12:18
Тэги: ДТП, Фото
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