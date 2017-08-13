ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Щербакова

"Рено Логан" на полной скорости влетела в столб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
ГИБДД Екатеринбурга ищет свидетелей аварии на улице Щербакова, 1, которое произошло 2 июля. Легковушка Renault Logan на полной скорости влетела в фонарный столб.
Машина двигалась по Щербакова со стороны Самолетной в сторону улицы Академика Шварца. От удара водитель и пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Пассажир машины скончался в больнице.
- Очевидцев данного ДТП просят позвонить в ГИБДД Екатеринбурга по телефонам: 8 (904)5442116 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!