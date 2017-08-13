Смертельное ДТП под Сысертью: двое погибли, трое пострадали

Водитель "пятнадцатой" не уступил дорогу "Ладе".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
Утром 14 августа на 11-м километре трассы Ольховка – Двуреченск произошло смертельное ДТП. Водитель "пятнадцатой" выезжал со второстепенной дороги и не уступил "Ладе Гранта".
В результате столкновения два пассажира ВАЗа погибли на месте. Водитель этой же машины и еще два пассажира получили травмы.
- Водитель "Гранты" был осмотрен медиками, ему медицинская помощь не потребовалась.
- На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
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