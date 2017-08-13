В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника

Байк Yamaha опрокинулся прямо на дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В Краснотурьинске в воскресенье, 13 августа, мотоциклист на Yamaha не справился с управлением и перевернулся прямо на дороге.

Как уточнили в областной ГИБДД, авария произошла около дома на Краснотурьинской, 8.

– За рулем мотоцикла Yamaha был 26-летний мужчина со стажем вождения 8 лет. Он не справился с управлением, из-за этого его байк опрокинулся прямо на проезжей части. После аварии пассажир мотоцикла, 25-летняя девушка, была госпитализирована в больницу Краснотурьинска с переломом позвоночника, – рассказали в полиции.