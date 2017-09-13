15 километров за 2 часа: на Тюменском тракте образовалась девятибалльная пробка

Водители пытаются объехать ее через соседний поселок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В четверг вечером на выезде из Екатеринбурга образовалась девятибалльная пробка. Яндекс.Пробки оценивают затруднение на участке Тюменского тракта в районе поселка Косулино в 9 баллов.

Если построить маршрут на этом отрезке, "Яндекс.Навигатор" обещает, что вы проедете 15 километров более чем на два часа.

– Стоим, объезжайте через Косулино, – посоветовал один из водителей через сообщения в навигаторе.

Многие водители послушали эту рекомендацию, и в итоге пробка образовалась и на главной улице в поселке.

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