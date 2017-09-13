Еще одна улица Екатеринбурга станет односторонней

Изменения вступят в силу с октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Комитет по безопасности дорожного движения Екатеринбурга принял решение сделать улицу Кулибина односторонней, сообщает сайт мэрии.

Такая необходимость возникла из-за узкой проезжей части. Ситуацию также осложняют припаркованные вдоль обочины машины, а вместе с этим возрастает и риск ДТП.

Улица станет односторонней в сторону Комсомольской с октября.

Также транспортники решили обустроить пешеходный переход в проезде между улицами Волгоградской и Денисова-Уральского. Об этом просили жители, которые регулярно пересекают проезд, так как в районе находятся три детских сада.

Переход и необходимые знаки в районе дома № 214/2 на улице Московской, установят до конца года.

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